Dupla rouba carro, faz arrastão e é presa após trocar tiros com a Rocam no Dom Pedro

Jhonatas Caic de Jesus, 19, e Cleiton Moraes de Matos, 31, foram presos, na noite desta sexta-feira (26), por volta das 23h, após roubarem um veículo modelo Corsa Classic, de cor preta e placas PHH-5676, realizarem arrastão nas proximidades da praça de alimentação do bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, e se envolverem em um acidente de trânsito na avenida Pedro Teixeira. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

De acordo com policiais da Rocam, o trio realizava um arrastão quando a equipe policial presenciou a ação criminosa e teve início a perseguição. “Algumas vítimas fizeram sinal para a viatura e pediram ajuda. Nisso, acionamos a sirene e o “giro flex” e tentamos a aproximação, mas eles perceberam a nossa presença e empreenderam fuga”, informou um PM.

Ainda segundo o PM, um dos infratores, que estava dirigindo o veículo, acelerou em direção a viatura policial e fugiu em direção a avenida Pedro Texeira, batendo em outros carros, até que perderam o controle e acertaram alguns veículos parados no semáforo”, acrescentou.

Segundo policiais da Rocam, durante a fuga os criminosos bateram em uma motocicleta e um homem precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motoqueiro sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi conduzido para uma unidade hospitalar.

Após a colisão, o trio encurralado ainda tentou trocar tiros com os PMs, mas dois foram presos, um deles baleado na perna direita. O terceiro criminoso conseguiu fugir e não há informações sobre o paradeiro.

Com os homens foram apreendidos dois revólveres calibre 38, com 10 munições intactas e quatro celulares roubados. O caso foi apresentado na sede do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde dezenas de vítimas da ação criminosa compareceram para registrar Boletim de Ocorrência (B.O).

A ação policial contou ainda com a participação de policiais militares do Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo (Graer) da PM-AM.

Raphael Sampaio

EM TEMPO