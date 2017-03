Dupla rende e assalta clientes de bar no Parque Dez

Na noite desta segunda-feira (6), por volta das 21h, cerca de 25 pessoas, entre clientes e funcionários do Bambu Bar, situado no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, foram rendidos durante um assalto. Homens armados levaram celulares e dinheiro. Um dos clientes chegou a ser agredido com uma coronhada na cabeça e precisou ser conduzido para uma unidade hospitalar.

De acordo com uma das vítimas, que prefere não ter o nome divulgado, os dois infratores estavam bastante agressivos. “Eles puxavam as moças e mulheres pelos braços e exigiam que entregássemos os pertences, como celulares e dinheiro. Já com os homens, eles eram mais agressivos e apontavam a arma na direção dos rostos e faziam menções de que iriam atirar”, relatou uma testemunha.

Ainda de acordo com a vítima, um dos infratores aparentava ter em torno de 25 anos. “Ele era moreno claro, estava com um boné, usava uma camisa com listras em tons vermelho claro e escuro e uma bermuda jeans. Ele era o mais agressivo e foi o que deu a coronhada na cara de um dos clientes. Na hora, ele ia atirar, mas a arma travou e não efetuou o disparo. Infelizmente, o rapaz sofreu cortes na face e precisou ser socorrido e levado para um hospital. Não sabemos o estado de saúde dele”, frisou a cliente do bar.

A reportagem entrou em contato com os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que informaram ter ido até o bar e registrou a ocorrência, mas, até o momento, os dois infratores não foram localizados.

Isac Sharlon

EM TEMPO