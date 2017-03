Dupla que utilizava rede social para anunciar venda de drogas é presa

A equipe do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Danilo Bacarin, titular da unidade policial, prendeu, em flagrante, no início da noite de quinta-feira (16), por volta das 18h, Alcifran Soares Barroso, 22, e Caio Henrique de Farias Campos, 23, envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade. Os dois usavam um perfil em uma rede social para divulgar a ação criminosa.

De acordo com Danilo Bacarin, a equipe de investigação chegou até os infratores após receber denúncias, informando a comercialização de drogas no condomínio residencial onde Caio morava, na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada. Ao longo das investigações, os policiais civis identificaram que Caio utilizava o perfil pessoal, em uma rede social, para anunciar a venda de entorpecentes, e que Alcifran fazia a entrega do material ilícito.

“Conseguimos prender Alcifran no momento em que ele iria entregar alguns entorpecentes. Em ato contínuo chegamos até Caio, apontado como o dono da droga. Durante revista no interior do apartamento dele apreendemos, ainda, 40 trouxinhas de drogas com aspecto de maconha”, explicou a autoridade policial.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foi constatado, ainda, que Caio já responde a processo por estelionato. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial os infratores serão conduzidos à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona Sul.

Com informações da assessoria