Dupla que matou dono de joalheria é presa no Centro; familiares do empresário comemoram

Os irmãos Anderson de Lima de Oliveira, 21, e Fabian de Lima de Oliveira, 20, foram apresentados nesta quinta-feira (20) pela Polícia Civil no 24º Distrito Integrado Policial (DIP) localizado na avenida Manaus Moderna, esquina com a rua Lima Bacuri, no Centro de Manaus. A dupla foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (19), na casa onde moram situada na avenida Joaquim Nabuco, também no Centro, devido a posse ilegal de munição calibre 38 intacta.

Segundo o delegado titular da unidade policial, Aldeney Goés, na última sexta-feira (14), os irmãos anunciaram roubo em uma joalheria localizada na rua Henrique Martins, no Centro, e dispararam contra o dono do estabelecimento, Nikison dos Santos Melo, 42.

Ainda conforme a polícia, a dupla fugiu do local levando uma quantia de dinheiro e jóias.

Aldeney Goés ainda disse que a prisão foi realizada devido a posse ilegal de munição de uso permitido, na qual já foram autuados. Mas as testemunhas do crime já os reconheceram e será solicitado a prisão preventiva por latrocínio.

Família da vítima

Os familiares de Nikison Melo receberam com alegria a notícia da prisão da dupla. Segundo um dos membros da família, que não quis ter o nome revelado, a ação demonstra que foi feita justiça.

“Ficamos felizes com a prisão dos dois homens. Foi uma injustiça que o fizeram com o Nikison, ninguém espera perder um ente tão querido. Agora esperamos que seja presa a terceira pessoa envolvida no crime”, disse.

Portal EM TEMPO