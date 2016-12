Dupla que fazia arrastões em estações de ônibus é presa

Renan Oliveira de Souza Barbosa, 19, e Almir Canto Farias, 19, foram presos, na tarde de ontem, após cometerem uma série de assaltos no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Vítimas informaram que os suspeitos assaltaram uma motocicleta no bairro Parque das Garças por volta das 11h e seguiram para a estação das linhas de ônibus 351, no núcleo 5, e 016, no núcleo 11, na Cidade Nova, onde renderam funcionários que estavam em horário de descanso e passageiros que aguardavam a saída dos coletivos. Os suspeitos levaram pertences das vítimas e dinheiro dos caixas dos ônibus.

A dupla foi detida na avenida Noel Nutels, por volta das 16h, por policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento de rotina.

“Os dois indivíduos foram avistados em atitude suspeita em uma motocicleta modelo Honda Bros-160, placa PHG-1535 roubada, após avistarem a viatura e a proximidade dos policiais a dupla empreendeu fuga, mas foi capturada logo em seguida”, informou o tenente da Policia Militar, Káio César.

Com a dupla foram encontrados um revólver calibre 38 e três munições – uma intacta e duas deflagradas – três carteiras porta cédulas, dois relógios de pulso, quatro aparelhos celular, joiais e a quantia de R$ 330.

Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde vão responder pelo crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa.

Eles vão ser encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia BR-174, onde devem permanecer à disposição da Justiça.

