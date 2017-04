Dupla que fabricava dinheiro falso é presa no Parque 10

Igor Nery dos Santos, 19, e Deuzimar Ribeiro da Silva, 49, foram presos neste domingo (2), com R$ 1.520 em notas falsas. A dupla foi encontrada depois que Deuzimar tentou fazer compras com as cédulas falsas em comércios na Zona Centro-Sul de Manaus.

Comerciantes desconfiaram da mulher e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe da Força Tática, que estava realizando um patrulhamento da operação ‘Onça’, foi ao local e prendeu os suspeitos em flagrante.

Durante a prisão, os policiais questionaram onde havia mais dinheiro falsificado. A mulher informou que guardava as cédulas em uma casa situada na avenida Coronel Sávio, bairro Mutirão, Zona Norte.

Durante as buscas na residência foi encontrada com Igor Nery a quantia de R$ 1.520 em nota falsas, além de vários papéis A4.

Após a prisão em flagrante, a dupla foi encaminhada para a superintendência da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

