Dupla planejava assalto a ônibus na Zona Sul com arma e granada

Rodrigo Gomes Da Silva, 18 anos, e Paulo Henrique Martins, 21 anos, foram presos na rua Penetração, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A dupla foi detida por policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), durante patrulhamento da operação ‘Catraca’, deflagrada na noite desta quinta-feira (9).

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em atitudes suspeitas e foram abordados em via pública. No momento da revista os policiais encontram com os suspeitos uma arma de fogo de fabricação caseira, duas granadas e duas armas brancas.

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para dar apoio a ocorrência. No momento em que os policiais transportavam os suspeitos para a delegacia, a viatura colidiu contra um veículo modelo Montana, de cor preta, de placa não divulgada. O acidente ocorreu no cruzamento entre a avenida Tefé e a rua Urucará, no bairro Cachoeirinha. Segundo testemunhas a viatura chegou a capotar e acertou um poste no local.

Dois policiais militares e os dois suspeitos que estavam na viatura ficaram levemente feridos, os quatro foram encaminhados ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde receberam atendimento médico.

Rodrigo e Paulo foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passaram pelos procedimentos cabíveis.

O motorista do Montana e os policiais que se envolveram no acidente também registraram Boletim de Ocorrência (B.O) no 1º DIP. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Deat).

Daniel Landazuri

EM TEMPO