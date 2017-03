Dupla persegue e mata usuário de drogas no Cophasa

Com dois tiros na cabeça, o usuário de drogas Ronaldo Guimarães de Castro, 29, foi executado na tarde desta sexta-feira (3). O crime ocorreu na rua Antônio Dalva, bairro Nova Esperança, próximo ao campo do conjunto Cophasa, Zona Oeste e um dos disparos atingiu o olho esquerdo da vítima.

De acordo com o sargento Invens Roberto, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima, que era moradora do bairro Alvorada, na mesma zona, fugiu ao perceber a presença dos atiradores. “Alguns moradores informaram que viram ele correndo para se esconder dos suspeitos. Dois homens o perseguiram em uma motocicleta de características não identificadas, no momento em que o ‘garupa’ atirou”, explicou.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos dispararam duas vezes contra Ronaldo. Um irmão da vítima, o vendedor Hugo Guimaraes, 35, explicou que desconhecia se a vítima estava sob ameaça de morte. “Não imaginava que isso poderia acontecer. Ele era usuário de drogas, mas não tinha inimigos e nem recebia ameaças de ninguém. Agora deixou um filho de 8 anos e a dor da saudade”, lamentou.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO