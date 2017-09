Dupla pede para ‘dar uma volta’ e rouba carro durante feirão de veículos na Zona Norte

Um homem de 39 anos foi vítima de roubo na manhã do último domingo (3), quando tentava vender seu carro em um feirão de automóveis que acontece aos domingos na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policias da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava vendendo seu veículo modelo Celta. Na ocasião, dois homens disseram estar interessados na compra do carro, porém, precisavam “dar uma volta” para testar o motor.

Ainda segundo a polícia, no meio do caminho a dupla rendeu o proprietário do veículo e obrigou ele a descer do carro. Minutos após o roubo, o proprietário conseguiu rastrear a localização do carro através de seu celular, que estava no porta luvas.

Os policias encontraram o automóvel abandonado na Rua do Areial, bairro Parque Riachuelo. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia.

Elias Pedroza

