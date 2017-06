Dupla mata ex-presidiário a tiros na frente de casa de show na Zona Leste

O ex-presidiário Adriano Saraiva dos Santos, de 26 anos, foi executado com um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo (18), por volta das 5h, no momento que bebia na frente de uma casa de festa, situada na avenida Grande Circular, no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Adriano estava bebendo em frente à casa de festa na companhia de amigos, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e atiraram nele.

Após efetuar os disparos, a dupla fugiu sem ser identificada. Adriano não resistiu e morreu no local.

Consta no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que Adriano havia sido condenado, em 2015, pelo crime de furto e que foi preso em junho do ano passado pelo mesmo crime.

EM TEMPO

Colaborou Ana Sena