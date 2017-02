Dupla leva bolsa de servidora da PC com cédulas de identidades em branco

Uma servidora do Instituto de Identificação da Polícia Civil, de 41 anos, foi assaltada, na manhã desta sexta-feira (3), no momento em que chegava para trabalhar no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. O crime ocorreu em frente da delegacia.

Os dois suspeitos armados estavam em um veículo, modelo Celta, de cor prata e placa não identificada, quando abordaram a servidora e roubaram a bolsa dela. Celulares, 20 cédulas preenchidas de identidades e mais 10 cédulas em branco, que seriam usadas para emitir os Registros Gerais (RGs), foram levados dentro do acessório.

Conforme os relatos do Boletim de Ocorrência (BO), a servidora trafegava em via pública para entrar na delegacia, quando foi abordada pela dupla. O assalto ocorreu a 100 metros da delegacia e do batalhão da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Policiais militares e policiais civis fizeram ronda pelo bairro, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

