Dupla invade escola e coloca arma na cabeça de aluno em Iranduba

O crime está sendo investigado pelo 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba – Janailton Falcão

Na noite dessa terça-feira (11), alunos da escola municipal Ana Barbosa de Castro, na sede de Iranduba, passaram por momentos de tensão. Dois homens armados entraram na unidade de ensino e fizeram os estudantes reféns.

Segundo informações de testemunhas, os assaltantes teriam pulado o muro e entrado pela parte de trás da escola. Eles invadiram uma das salas de aula, mantiveram os alunos presos por quase 20 minutos e fugiram levando objetos dos estudantes.

De acordo com um servidor da unidade de ensino, que pediu para não ter o nome divulgado, é a primeira vez que a escola Ana Barbosa de Castro é invadida por assaltantes. Ele informou, porém, que já ocorreram roubos na área externa do prédio.

“Os criminosos colocaram a arma na cabeça de um dos alunos. Eles falavam que caso a polícia chegasse ao local, todos iriam morrer, pois eles iriam trocar tiros. Foi horrível, todos estavam apavorados”, contou o funcionário da escola.

O assalto foi registrado no 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que investiga o caso. De acordo com o delegado do município, Antônio Chicre, os suspeitos já foram identificados. Agora, a equipe de investigação da unidade policial trabalha para prender os criminosos

Insegurança

Diversos crimes foram registrados nos últimos dias, tanto na sede do município de Iranduba, quanto no distrito do Cacau Pirera.

Na noite da última segunda-feira (10) um homem foi baleado durante troca de tiros entre facções rivais. Durante o tiroteio, uma criança de 12 anos foi atingida na lateral do abdômen.

Segundo informações do tio da criança, identificado apenas como Diego, ela foi trazida para um hospital em Manaus, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

“O nosso município está totalmente sem segurança. Vivemos à mercê a própria sorte. Todos os dias acontecem assaltos. Os bandidos assaltam de cara limpa, eles não têm mais medo da polícia. A criminalidade está muito alta em Iranduba”, declarou Diego.

Mara Magalhães

