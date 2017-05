Dupla invade casa, tenta matar usuário de drogas e deixa duas pessoas feridas na Compensa

Dois homens armados invadiram uma casa na noite desta quinta-feira (25), por volta das 20h30, na Travessa Belém, bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. A ação deixou duas pessoas feridas.

Segundo testemunhas, os homens chegaram em um táxi modelo Corolla, de placas não identificas, e desceram atirando na tentativa de matar um jovem de 22 anos, sobrinho do proprietário da casa invadida. No entanto, o jovem escapou por dentro da residência e chegou a atravessar o vidro de uma janela e fugiu por um telhado. Mesmo assim, ainda recebeu três tiros, sendo um na virilha e dois de raspão, no braço e pescoço, e foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, segundo informou policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Outro homem, de 26, ficou ferido com um tiro no braço. PMs da 5ª Cicom informaram que ele foi conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, também na Compensa, mas familiares comunicaram que, após dar entrada na unidade, ele foi conduzido a um hospital particular, no Centro de Manaus, Zona Sul.

Segundo o dono da casa, um autônomo de 62, os homens chegaram a atirar nele também, porém por duas vezes a arma falhou. “Corri e me coloquei entre a pia da cozinha e minha sobrinha-neta, para protegê-la. Nesse momento, um dos homens apontou a pistola na minha direção e tentou atirar por duas vezes, sem sucesso. Depois disso correu escada acima atrás do meu sobrinho”, relatou.

As marcas da perseguição ficaram pela residência. Vários tiros perfuraram a parede e, em outro cômodo, marcas de sangue eram vistas pelo chão e em móveis. Familiares do jovem baleado com três tiros informaram que ele é usuário de drogas e costuma realizar furtos para sustentar o vício. “Infelizmente ele chegou a se internar, estava na igreja, mas perdeu o rumo novamente”, lamentou um tio da vítima.

Até as 23h desta quinta-feira (25) não houve registro do caso no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região.

Raphael Sampaio

EM TEMPO