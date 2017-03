Dupla faz taxista de refém e utiliza veículo em arrastões

Felipe Nascimento Oliveira, 19, e Alex Gomes Lobato, 18, foram presos em flagrante, no fim da tarde desta segunda-feira (20), por volta das 17h30, após roubar e fazer de refém um taxista, de 49 anos. A dupla foi interceptada pela polícia na avenida Brasil (sentido Centro-bairro), próximo ao Mini-shopping do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A vítima, que é taxista há mais de 20 anos, relatou que os dois rapazes entraram no táxi fingindo ser passeiros e pediram uma corrida.

“Eu havia deixado um passageiro em frente ao Tropical Hotel, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, e eles fizeram sinal com a mão solicitando uma corrida. A princípio eu não desconfiei de nada e segui para o destino solicitado que, segundo eles, era o Centro, Zona Sul”, disse o taxista.

Após percorrer cerca de 4 km pelas avenidas Coronel Teixeira e Brasil (sentido bairro-Centro), o motorista foi abordado pelos suspeitos com uma arma de fogo.

“Era nas proximidades do Pronto-Socorro da Criança, na Compensa, quando um dos rapazes pediu que eu olhasse pelo retrovisor interno do carro. Nesse momento, eu vi um deles com a arma apontada para a minha cabeça. Eles pediram a minha renda do dia, meus pertences pessoais e ordenaram que eu continuasse a dirigir o veículo devagar, sem levantar suspeitas”, informou a vítima.

Em depoimento, o taxista informou à polícia que os assaltantes pretendiam utilizar o táxi para roubar cidadãos em paradas de ônibus da avenida Brasil, porém não conseguiram realizar a ação criminosa, pois o trânsito na via estava parado.

“Eles ficavam procurando vítimas em paradas de ônibus. Passamos por mais ou menos 15 paradas, mas eles ficaram com medo de assaltar, pois não teriam como fugir utilizando o veículo, já que a rua estava engarrafada”, destacou o trabalhador.

Os infratores solicitaram então que o taxista conduzisse o veículo para o Centro e, posteriormente, retornasse para avenida Brasil, onde, segundo eles, assaltariam um posto de gasolina.

“Eles ficavam procurando um posto de gasolina que não tivesse um segurança trabalhando. Quando chegamos nas proximidades do Mini-shopping da Compensa, eu avistei uma viatura policial e decidir arriscar. Joguei o carro para cima da viatura e, por sorte, os policiais agiram rapidamente e conseguiram prender a dupla”, relatou a vítima.

De acordo com a equipe de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela prisão dos assaltantes, durante a abordagem, os infratores revelaram que eram menores de idade, mas ao serem apresentados na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, foi constatado que os infratores eram maiores de idade. Com a dupla foram apreendidos uma revólver calibre 38, com quatro munições intactas e uma deflagrada, e os pertences da vítima, como joias e R$ 200.

Na delegacia, Felipe e Alex foram autuados por roubo majorado e, após os procedimentos, serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul.

Isac Sharlon

EM TEMPO