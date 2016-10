Dupla faz arrastão na Zona Leste e assalta loja de fast-food; um dos envolvidos é foragido do Compaj

Felipe Izidoro Ramos e Dorivan de Almeida Vieira, ambos de 18 anos, portavam uma pistola calibre 380 e assaltaram uma loja de fast-food que pertence à uma franquia nacional, localizada na avenida Autaz Mirim, Zona Leste. A dupla também fez um arrastão na rua Icem, no Armando Mendes, na mesma zona. Os dois foram interceptados por um policial não identificado do 2º Batalhão de Polícia de Choque, que trocou tiros com a dupla. Os suspeitos foram capturados.

Segundo informações repassadas pela 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na franquia de alimentação, os suspeitos levaram dinheiro dos caixas, celulares de clientes e uma motocicleta de cor preta, modelo Broz, de placa OAJ 4643. Após a ação naquele estabelecimento, ambos seguiram e fizeram o arrastão.

O policial que interceptou a dupla estava de folga e transitava pelo local quando percebeu o movimento e trocou tiros com os suspeitos.

“O policial estava de folga e tentou impedi-los de prosseguir no arrastão. Ele sacou a arma no intuito de conter a ação da dupla, momento em que um dos infratores disparou contra o PM que revidou acertando os dois acusados. Na troca de tiros, o policial também chegou a ser atingido”, disse um tenente da 27ª Cicom.

Todos foram removidos por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. O policial pegou três disparos, na virilha e perna direita, mas passa bem e recebeu alta no início da madrugada.

Segundo informações do hospital, Dorivan de Almeida Vieira, sofreu disparos no tórax e braço esquerdo e está em estado clínico estável, com sonda vesical e dreno de tórax. Felipe Izidoro Ramos levou tiros no tórax e está em estado clínico estável, com sonda vesical e dreno de tórax.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde a autoridade policial vai continuar com os procedimentos cabíveis. Constatou-se também que Dorivan é foragido do regime semiaberto do Complexo Prisional Anísio Jobim (Compaj).

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO