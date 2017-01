Dupla escapa de linchamento após ser baleada em troca de tiros com a PM

Dois homens foram espancados na noite deste sábado (14), durante tentativa de assalto no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus.

A princípio, os moradores do bairro suspeitaram que a ocorrência seria uma briga entre facções criminosas, o que foi negado por testemunha.

Segundo uma mulher, que não quis ter o nome revelado, um grupo estava jogando bola quando os infratores anunciaram o assalto. Os jogadores, então, resistiram às investidas da dupla que pegou uma moto, modelo e placa não identificados, e fugiram.

Ainda conforme a testemunha, na fuga, os dois homens trocaram tiros com a Polícia Militar (PM) e foram baleados nas costas e, com isso, acabaram caindo do veículo.

A mulher informou que as pessoas nas proximidades ainda chegaram a agredir a dupla, mas foram contidos pela polícia na rua 81.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeito foram identificados como Daniel Matos Barbosa, 29, que sofreu dois tiros e Jhones Brito Ramos que levou três tiros, sendo um na perna, um nas nádegas e outro no abdômen.

Os infratores foram encaminhados para o 12º Distrito Integrado de polícia (DIP) por homicídio tentado, adulteração de sinal identificador e veículo automotor, receptação e roubo.

Manoela Moura

Com informações de Gerson Freitas