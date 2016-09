Dupla envolvida em roubo a estabelecimento comercial é presa na Zona Norte

Dois homens foram presos por roubo majorado: pedreiro Hildo Alcântara da Silva, 30, e Lucas França de Melo, 22. Eles foram interceptados por policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na tarde desta quarta-feira (14), na avenida Ouro, na Comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

Lucas e Hildo foram apresentados na tarde desta quinta-feira (15), no prédio da Derfv, na Zona Centro-Norte da capital.

O delegado que atuou no caso, o titular da especializada Péricles Nascimento afirmou que a equipe da Derfv estava em diligência e trafegava pela via, quando avistou uma movimentação suspeita. Ao se aproximar de um mercadinho percebeu que os infratores roubavam o estabelecimento comercial. Os policiais civis conseguiram interceptar a dupla logo após o delito.

“Quando eles saíram correndo do local nós os prendemos em flagrante. Com os infratores apreendemos um revólver calibre 38, cinco munições intactas do mesmo calibre, R$ 346 em espécie, quantia levada do estabelecimento comercial, um aparelho celular e uma motocicleta, modelo Yamaha Factor, de cor roxa e placa OAL-5549, que foi roubada no dia 24 de agosto deste ano, na Rua das Graúnas, na Comunidade Gustavo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte”, explicou o delegado titular da Derfv.

Delegado Nascimento comentou ao longo da coletiva de imprensa que Hildo e Lucas já tinham passagem pela polícia. “Lucas foi apreendido quando adolescente por infração análoga ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Hildo foi preso por roubo majorado em 2012 e também é suspeito de um homicídio ocorrido em 2014, na cela em que estava”, declarou.

Procedimentos

Hildo e Lucas foram autuados em flagrante por roubo majorado. Hildo também irá responder por crime de receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial eles serão encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações de assessoria