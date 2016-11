Dupla envolvida com crime organizado é morta após trocar tiros com policiais no Puraquequara

Gabriel Henrique Silva e Silva, 19, conhecido como ‘Ganso’, e Cosme Erivaldson de Oliveira Silva, 34, morreram na manhã desta terça-feira (1°), após trocar tiros com policiais, na estrada do Puraquequara, Zona Leste de Manaus. A dupla era investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e crime organizado.

O fato aconteceu por volta das 11h30, nas proximidades da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Segundo o delegado Mário Paulo Telles, chefe do Departamento de Inteligência da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), ‘Ganso’ era apontado como um dos braços armados de uma facção criminosa que atua no estado. Ele também estava sendo investigado pela autoria de vários homicídios, ocorridos em Manaus, relacionados ao tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as equipes receberam informações de que ‘Ganso’ e o comparsa estavam fortemente armados e iriam cometer um homicídio naquela área da cidade. Os policiais se dirigiram ao local mencionado na deleção e, ao avistarem o veículo utilizado pela dupla, modelo Corsa Classic, de cor prata e placa NOW – 7379, realizaram a abordagem.

Na ação, os infratores reagiram e efetuaram disparos de armas de fogo contra as equipes policiais que revidaram ao ato dos infratores que acabaram sendo atingidos durante o confronto.

‘Ganso’ e Cosme ainda foram socorridos pelas equipes e levados ao Hospital e Pronto Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste, mas já chegaram à unidade hospitalar sem vida.

“Eles tinham registro extenso de crimes, alguns sigilosos, e ainda faziam parte do crime organizado. Eles seriam responsáveis por execuções. As armas apreendidas hoje, eram utilizadas para execução de gente inocente e também de ligadas ao crime”, disse o diretor do Denarc.

No veículo utilizado pelos infratores, os policiais encontraram: uma espingarda calibre 12, com 30 cartuchos intactos, uma submetralhadora calibre 9mm, com 20 munições intactas, uma pistola 380, com 12 munições intactas e uma deflagrada, uma pistola PT.40, com 105 munições intactas, um revólver calibre 38, com seis munições intactas.

Com informações da assessoria