Dupla assalta ônibus, faz passageiros reféns e muda rota do coletivo para tentar fugir

Wallace Gomes de Brito, 21 anos, e Wendell Alexandre Paz Rosa, 19, foram presos na noite desta quarta-feira (25), na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A dupla é suspeita de assaltar o ônibus da linha 600, da empresa Global Green. Os suspeitos fizeram o motorista e os passageiros reféns e chegaram a mudar a rota do coletivo para tentar fugir.

De acordo com o aspirante Marivaldo Costa, da Força Tática, uma das vítimas acionou a equipe policial por meio do telefone de denúncia da corporação. “Ligaram para o nosso linha direta e deslocamos a equipe que estava mais perto do local da ocorrência. Conseguimos deter a dupla no momento em que eles tentavam entrar uma área de mata”, disse o policial.

Foram encontrados com os suspeitos um revólver calibre 22, com quatro munições, sete aparelhos celulares e R$ 311,30 reais. A dupla foi encaminhada para o 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

