Dupla em táxi mata jovem no Educandos

O jovem Guilherme da Silva Vasconcelos, 22, foi morto com dois tiros, na noite desta sexta-feira (10), por volta das 21h30, na avenida Presidente Kennedy. Os autores do crime fugiram em um táxi de placas não identificadas.

De acordo com policiais militares da 2a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia trabalha com a hipótese de um possível acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas.

No momento do crime, Guilherme estava junto com um amigo. Os dois andavam em via pública.

“Eles foram abordados por dois homens que saíram de um táxi. Um dos suspeitos sacou uma arma e fez dois disparos na direção de Guilherme. Um dos tiros acertou a cabeça e o outro perfurou o braço”, informou uma mulher, que prefere não ter o nome divulgado. Ela estava em um bar e presenciou o crime.

Segundo testemunhas, a vítima ainda ficou agonizando por 15 minutos até morrer.

“Saía fumaça da cabeça e do braço dele, onde os tiros pegaram”, relatou uma estudante, que passava pelo local instantes após a morte.

Familiares de Guilherme foram até o local do crime. Duas mulheres, supostamente mãe e irmã da vítima, choravam sobre o corpo do jovem.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo de Guilherme. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Isac Sharlon

EM TEMPO