Dupla em motocicleta mata uma pessoa e fere outra a tiros na Cidade Nova

Dois homens foram baleados, no fim da tarde desta sexta-feira (27), no conjunto Sérgio Pessoa Neto, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A polícia suspeita que a motivação do crime esteja relacionada com o tráfico de drogas.

Adailson Picanço da Silva, 20, foi morto com dois tiros em uma região de mata na rua 58. O corpo dele foi encontrado por populares em um buraco e os próprios moradores da região ajudaram na remoção até a via.

Já Medson Ferraz da Tama, 22, foi alvejado também com dois tiros na rua 44, a menos de 500 metros do local onde Adailson foi morto. Um dos disparos atingiu a cabeça dele.

Medson foi transferido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, onde passa por uma cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave.

Perseguição

De acordo com testemunhas, os dois rapazes eram amigos e foram perseguidos antes do crime. “Dois homens em uma motocicleta preta atiraram no Medson. O Adailson correu e foi morto logo depois. Todos os dois infratores estavam de cara limpa e sem capacete”, informou uma moradora que presenciou a ação dos criminosos, mas não quis revelar o nome.

Os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e preservaram a cena do crime.

“A princípio estamos tratando o caso como um possível acerto de contas. Já que há indícios de que Madson e Adailson tinham envolvimento com o tráfico de drogas”, informou o soldado da PM, Oton.

Após 2h de espera, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local para realizar a remoção do corpo de Adailson. Familiares foram até a rua 58, mas não quiseram se pronunciar sobre o caso.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Após procedimentos médicos, Medson será ouvido e poderá contribuir com o andamento das investigações. Até a publicação desta matéria, a polícia não tinha maiores informações sobre a identificação dos autores.

Isac Sharlon

EM TEMPO