Dupla em motocicleta mata homem com três tiros na Zona Sul

Kaio José Santos da Silva, 28, foi assassinado com três tiros, na noite desta sexta-feira (19), por volta das 21h, na avenida Manaus 2000, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Um dos disparos acertou a cabeça e os outros dois perfuraram o pescoço da vítima. Os suspeitos do crime fugiram em uma motocicleta, de cor vermelha e características não identificadas.

De acordo com os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a motivação do crime ainda é desconhecida. “Consultamos a ficha criminal da vítima e nada consta. Testemunhas e moradores próximos ao local do crime também não quiseram falar sobre o caso. O que sabemos é que na região há indícios de intenso comércio de drogas”, informou um PM.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), esteve no local e o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Isac Sharlon

EM TEMPO