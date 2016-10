Dupla em moto executa homem a tiros, em frente de residência no Crespo

Gilcevan Rodrigues Pereira, 26, foi executado na tarde desta quinta-feira (13), em frente à residência da mãe dele, localizada na avenida Complexo do Quarenta (antiga Paranavaí), bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares do relatório de homicídios registrado pelo Centro Integrado de Operações (Ciops), dois indivíduos em uma motocicleta, de placa ainda não identificada pela polícia, abordaram a vítima e efetuaram mais de cinco disparos contra ela, que não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo por volta das 18h. Uma equipe de investigação da perícia criminal esteve no local para apurar informações sobre o crime. Testemunhas deverão ser intimidas a comparecerem à unidade policial para prestar esclarecimentos.

Imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local do crime poderão ser fundamentais na identificação dos suspeitos e da placa da motocicleta. O caso foi encaminhado na manhã desta sexta-feira (14) para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Um inquérito policial deverá ser instaurado pela autoridade policial e deverá ser concluído em até no máximo 30 dias.

