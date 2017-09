Dupla em moto atira 6 vezes e mata funcionário da área de saúde no Alvorada

Ao menos três tiros atingiram a vítima – Fotos: Divulgação

Um homem de 49 anos, identificado como “Max”, foi assassinado com seis tiros, na noite desta sexta-feira (8), em frente a uma oficina mecânica, localizada na esquina da avenida D com a rua 12, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus. Dois homens, que estavam em uma motocicleta, de cor vermelha e placa não identificada, atiraram contra a vítima e fugiram.

Testemunhas afirmaram terem ouvidos cerca de seis disparos de arma de fogo. O perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Adson Jesus, confirmou que a vítima foi alvejada com seis tiros, sendo quatro na axila e dois no braço. Todos os tiros foram no lado esquerdo do corpo da vítima.

De acordo com um irmão de Max, que prefere não ser identificado, ele era funcionário do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualmente estava doente.

“Ele estava se tratando de diabetes e morava comigo. Antes de detectarmos a doença, ele bebia, mas atualmente estava apenas em tratamento. Não sabemos a motivação do crime”, informou.

De acordo com um tenente da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informações obtidas com testemunhas e moradores da região dão conta de que Max supostamente tinha envolvimento com o tráfico de drogas. “Supostamente a oficina onde ele foi morto em frente funciona apenas de faxada e, na verdade, é um ponto de comercialização de drogas”, contou o oficial.

Conforme relatos de moradores, a vítima já trabalhou no Instituto Médico Legal (IML). No entanto, a informação não foi confirmada pelo instituto.

