Dupla em carro atira, mata jovem e fere outro no Parque das Nações

Dois infratores em um carro vermelho, de modelo e placas não identificados, atiraram contra dois rapazes, na noite desta terça-feira (4), em via pública, na rua Tailândia, quase esquina com a rua 1, no conjunto Parque das Nações, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A ação criminosa resultou na morte de Ediie Sales do Nascimento, 24, e causou perfurações no corpo de Gabriel Batista Silveira, 23, que foi socorrido e encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo o tenente da PM, Larisson, lotado na 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia suspeita que a motivação do crime seja um acerto de contas. “Pelas características em que o crime foi realizado, onde os rapazes foram abordadas por dois infratores em um veículo, acreditamos que, possivelmente, as vítimas estejam relacionadas com a comercialização de entorpecentes na comunidade”, informou o tenente.

O corpo de Eddie foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). As famílias das vítimas não foram localizadas pela equipe de reportagem. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Gabriel, que segue internado na unidade hospitalar. O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Isac Sharlon

EM TEMPO