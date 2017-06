Dupla é presa tentando entregar drogas no Terminal 5

Depois de presos, os suspeitos confessaram que guardavam mais drogas em uma casa na Zona Sul da capital | Divulgação

O mecânico Israel Fernandes Marques, de 27 anos, e Viviane Rodrigues Santana, 23, foram presos por volta das 14h40 desta sexta-feira (23) na Rua Polivalente, bairro Japiim, zona Sul da capital.

De acordo com a delegada Tamara Albano, diretora-adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a equipe da unidade policial chegou até os infratores após receber delações.

Durante revista os policiais civis encontraram em posse da jovem uma porção de maconha do tipo skunk. Na ocasião, Viviane informou que iria entregar a droga a uma pessoa no Terminal de Integração 5 (T5), situado no bairro São José Operário, zona Leste da cidade.

Questionado sobre a procedência da droga, Israel revelou que tinha mais substâncias ilícitas guardadas na casa onde morava, no beco Amazonas da Rua Polivalente, bairro Japiim.

Os policiais civis foram até o imóvel, onde encontraram quatro tabletes, totalizando cinco quilos de cocaína em pedra, além de uma porção de oxi e uma balança de precisão.

Israel e Viviane foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os infratores serão encaminhados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Com informações da assessoria