Dupla é presa suspeita de furtar cabos telefônicos nas Zonas Norte e Centro-Sul de Manaus

O vendedor de água Francisco de Assis Lima do Nascimento, 28, e Eliomar Lima do Nascimento, 33, foram apresentados na manhã desta terça-feira (1), na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), suspeitos furtam cabos telefônicos de residências em Manaus.

A dupla foi presa foi presa na tarde dessa segunda-feira (31), na rua 52, conjunto Francisca Mendes, na Zona Norte da cidade.

De acordo com o delegado, Adriano Félix, titular da Derfd, os suspeitos estavam sendo investigados há 15 dias, após registro de cinco ocorrências na delegacia, feitos por uma empresa de telefonia.

Os furtos ocorreram nos bairros Parques das Laranjeiras e Flores, na Zona Centro-Sul, e na comunidade Mundo Novo, conjuntos Renato Souza Pinto e Francisca Mendes, na Zona Norte.

Conforme o delegado, a dupla agia com muita naturalidade e durante o dia. Eliomar é ex-funcionário da Net e usava um macacão da empresa durante os roubos, o que facilitava as ações sem levantar suspeitas. Eles entravam nas casas das vítimas e retiravam os fios de telefone.

Após as investigações, a equipe da Derfd conseguiu prender os suspeitos, em um carro modelo Gol, de cor branca, placa JXI-9368. Com eles foram aprendidos 400 metros de fios, o uniforme da Net, um capacete e ferramentas que eram utilizadas para a prática do crime.

Segundo Adriano Félix, com os furtos, as empresas de telecomunicações tiveram um prejuízo de R$ 200 mil.

A dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado. Após os procedimentos serão levados para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

