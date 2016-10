Dupla é presa suspeita de cometer mais de dez roubos no último fim de semana em Manaus

Hemersson Roberto de Amorin, 26, e Gabriel Henrique da Silva Reis, 22, foram apresentados nesta quarta-feira (5) pela Polícia Civil. A dupla é suspeita de envolvimento em mais de dez roubos que aconteceram na noite de domingo (2) e na manhã de segunda-feira (3), nas zonas Leste e Norte de Manaus. Eles foram detidos após denúncia de uma das vítimas.

Segundo a Polícia, Hemersson foi preso na segunda-feira (3), por volta das 18h, na rua São Francisco, segunda etapa do bairro João Paulo, Zona Leste. E Gabriel foi preso na manhã de terça-feira (4), na casa onde morava no bairro São José, na mesma zona.

De acordo com o delegado titular do 6º Distrito Interativo Policial (DIP), Jeff David MacDonald, um jovem de 18 anos informou à equipe policial que Hemersson e Gabriel, e outros três indivíduos, ainda não identificados, o abordaram e em seguida roubaram um celular e uma carteira com documentos. O crime aconteceu na segunda-feira, por volta das 9h, na travessa Itaguai, segunda etapa do conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Na ocasião, o grupo estaria em um veículo, modelo Peugeout, de cor preta e placa KLX-4088.

O carro utilizado pelos homens é do pai de Hemersson e não possui restrição de roubo e, por isso, foi devolvido ao proprietário.

Conforme autoridade policial, a dupla confessou o crime e ainda contou que a carteira e o celular da vítima foram descartados por estarem danificados.

Hemersson e Gabriel foram autuados em flagrante por roubo majorado e foram encaminhados para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Portal EM TEMPO