Dupla é presa quando receberia por venda de terreno já com proprietário

Agnaldo Ferreira Oliveira, 29, e Anderson Marques de Queiroz, 26, foram presos em flagrante, por estelionato, nesta terça-feira (14), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, a dupla buscaria o primeiro pagamento da venda de um terreno na comunidade Lagoa Azul, Zona Norte de Manaus.

O delegado Jeff David Mac Donald, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que Anderson era o mentor do crime. Ele anunciou a venda do lote em um site por R$ 15 Mil. “Ele se passava por corretor de imóveis. Uma mulher que se interessou pelo terreno foi ao local para verificar a procedência e descobriu com os vizinhos o verdadeiro proprietário. Ao falar com o dono do lote, ele perguntou se estariam novamente anunciando o terreno dele”, disse.

Ainda segundo Mac Donald, a mulher avisou a equipe do 6º DIP e continuou as negociações enquanto os policiais ficaram à espreita para o momento no qual seria efetuado o pagamento de R$ 5 mil, correspondente ao valor da entrada.

“Na hora, o Agnaldo também estava presente, porque o Anderson tem um problema na voz. Além de entender o que o outro fala, Agnaldo era o responsável por negociar com a mulher”, detalhou.

Na delegacia, o Sistema Integrado de Segurança (Sisp) identificou outros crimes do mesmo tipo atrelados à Anderson. Já Agnaldo não tinha passagem pela polícia.

“O Anderson, anteriormente, enquanto locatário de uma residência, vendeu o local para outra pessoa. Quando o dono foi cobrar o aluguel, descobriu que a casa tinha sido vendida para outra pessoa”, relatou o delegado.

Ao final dos procedimentos na delegacia, a dupla foi encaminhada para a Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado na Zona Sul.

Manoela Moura

EM TEMPO