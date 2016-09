Dupla é presa por venda de entorpecentes próximo de escola no Jorge Teixeira

Rogério Costa de Araújo, 19, e Jalice Fonseca dos Santos, 34, foram apresentados na manhã desta quinta-feira (15), na Delegacia Geral, suspeitos de venderem entorpecentes nas proximidades de uma escola municipal, situado no bairro Jorge Teixeira, Zona leste de Manaus.

De acordo o delegado Henrique Brasil, coordenador da ação e do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, a dupla foi presa na tarde dessa quarta-feira (14), por volta das 15h30, na travessa Maranata, bairro Jorge Teixeira.

Conforme a autoridade policial, as prisões ocorreram após denúncias anônimas feitas ao disque denúncia da equipe Guardião, informando que os indivíduos estariam comercializando entorpecentes nas proximidades daquele bairro.

Durante campana no referido endereço, os policiais civis visualizaram Rogério entregando uma ‘encomenda’ e recebendo pagamento. Na abordagem, foi encontrada uma certa quantidade droga.

Questionado onde estava o restante do produto ilícito, o homem informou o endereço do laboratório das drogas, localizado no mesmo bairro. No local, Jalice foi presa e durante revista foram encontrados mais entorpecentes.

Ao total, foram aprendidos 300 gramas de maconha, 20 trouxinhas de maconha, 60 trouxinhas de pedra de oxi, 60 trouxinhas de pasta base de cocaína, um quilo de pasta-base de cocaína, 20 gramas de pedra de oxi, R$ 29 em espécie, uma balança de precisão além de materiais para refino e embalo da droga.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, petrechos e associação para o tráfico.

Ao final dos procedimentos cabíveis, Rogério será encaminhado à Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da capital. Jalice será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminina (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174.

