Dupla é presa por tráfico de drogas no Parque Dez

Jean Gabriel Pinhais de Souza, 25, e Ulisses Lima Marques, 21, foram presos em fragrante nesta terça-feira (13), no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro Sul de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas.

A dupla foi interceptada na rua 26, Conjunto Castelo Branco, após denúncia anônima feita aos policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

No momento da abordagem, os policiais apreenderam dez porções de maconha do tipo skunk. Na ocaisão, Jean confessou que comercializava os entorpecentes e relevou o endereço do local onde armazenava mais um quilo de substância. Durante revista na residência, os policiais apreenderam, ainda, uma balança de precisão, dinheiro e um aparelho celular com números de telefones utilizados para a comercialização da droga.

A dupla foi encaminhada para o 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficarão à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria