Dupla é presa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, na Zona Sul

Gledson Tiago Castro de Oliveira, 29, e Nilton Breno Vicente de Almeida,18, foram presos, na madrugada desta quinta-feira (8), por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A ação foi comandada pelos Policiais Militares da Força Tática no beco Santa Rosa, Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Com os indivíduos, foi apreendido um revólver, calibre 38, com três munições intactas do mesmo calibre; sete munições calibre 380; 27 porções de substâncias entorpecente, tipo pasta base de cocaína; e uma balança de precisão e dinheiro em espécie. A prisão foi realizada após denúncias de que os sujeitos traficavam drogas no local.

Os infratores foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e tráfico de drogas.

Com informações da assessoria