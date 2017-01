Dupla é presa por roubo em Boca do Acre

Rafael Almeida Leonel, 21, e Francisco Souza dos Anjos, 20, foram presos na noite deste domingo (8), por roubo a um porto fluvial, na orla do município de Boca do Acre (distante 1.556 km de Manaus).

De acordo com os policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os suspeitos estavam em uma motocicleta, modelo Honda Broz de cor vermelha e sem placa de identificação, quando anunciaram o assalto no local.

As vítimas do assalto acionaram a polícia que prenderam os suspeitos ainda no porto. Com a dupla foram encontrados dois aparelhos celulares e uma pequena quantia em dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia local para procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria.