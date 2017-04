Dupla é presa por roubo e assassinato de caseiro

Maxwel Tavares Gomes, 22, e Janderson Parente Almeida, 19, foram detidos em flagrante, nesta quarta-feira (5), por volta das 11h, após denúncia do morador de uma comunidade, localizada a cerca de dez quilômetros em linha reta do município de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus, que informava que a dupla estava com uma arma de fogo tentando saquear um sítio.

Segundo informações da guarnição de policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM), após várias diligências, a dupla foi encontrada. Eles estavam escondidos em um matagal, próximo da comunidade Caldeirão.

Ainda conforme informações da equipe da 8ª CIPM, Maxwel e Janderson já são conhecidos naquela comunidade por arrombamento de casas e, principalmente, de sítios. Eles roubam objetos de valor.

Com a dupla foi apreendido um revólver calibre 38 contendo quatro munições intactas. Os acusados foram encaminhados a 31ª Delegacia de Polícia e estão à disposição da justiça.

Com informações da assessoria