Dupla é presa por roubar baterias de estação telefônica no Ajuricaba

Alcir de Souza Guimarães, 46, e Manoel Luiz Dutra de Jesus, 38, foram presos na tarde desta segunda-feira (27), na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. A dupla é suspeita de furtar 10 baterias de uma estação de antenas para operadoras de telefonia celular.

De acordo com o cabo Dirnei Pessoa, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos foram localizados por meio de uma bateria monitorada por uma empresa de segurança.

“A informação que nos foi repassada, dizia que eles estavam em um posto de gasolina. Eu e o sargento José Lima Arimatéia fizemos a abordagem, encontramos a dupla e as baterias em um veículo Pick-up Strada, cor prata, placa JXF-6357”, disse.

O supervisor de segurança de uma das operadoras, Ronaldo Alexande Firmino Maciel, contou que os suspeitos tinham as chaves do gabinete de uma das empresas telefônicas, localizada na rua Crisandália, no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Do local, eles levaram as baterias e também o cabo de energia do local, deixando a área sem sinal de telefonia.

“Ainda estamos investigando como eles tinham as chaves. Já foram roubadas as baterias de várias operadoras. Estamos tentando descobrir se são as mesmas pessoas que fazem isso. Os moradores, às vezes, culpam a operadora por estar sem sinal, mas na verdade é a falta de energia responsável por alimentar a antena. Quando isso acontece, demanda tempo para resolver”, explicou Firmino.

De acordo com o delegado titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Danilo Bacarin, Alcir e Manoel vão responder por furto qualificado. “Após os procedimentos necessários na delegacia, eles vão ser encaminhados para a audiência de custódia no Forúm Henoch Reis”, afirmou.

Manoela Moura

EM TEMPO