Dupla é presa por furtos em paradas de ônibus no Centro

O soldador Edson Castro de Souza, 46, e Agnaldo dos Santos Pontes, 46, foram presos por furto qualificado. A dupla é apontada como autora de furtos ocorridos no Centro, Zona Sul de Manaus. Na maioria das vezes os crimes aconteciam em pontos de ônibus nas proximidades do “Garajão”, informou a polícia.

Eles foram presos, na tarde desta quinta-feira (9), em cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido no mesmo dia da prisão, pela juíza do Plantão Criminal Sanã Nogueira Almendros de Oliveira. Eles foram interceptados próximo ao Edifício Garagem, popularmente conhecido como “Garajão”, onde a dupla é suspeita de cometer os crimes.

De acordo com o delegado titular do 24º DIP, Aldeney Goes, no momento em que foram abordados Edson e Agnaldo estavam em posse de um celular roubado na mesma região onde costumavam praticar o crime”, explicou o delegado.

Edson e Agnaldo foram indiciados por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 24º DIP, a dupla será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Goes ressaltou que as investigações em torno dos furtos irão continuar. A autoridade policial pede às pessoas que tenham sido vítimas dos infratores para comparecerem ao prédio do 24º DIP para formalizarem as ocorrências. A unidade policial está situada na Avenida Lourenço da Silva Braga, também conhecida como “Avenida Manaus Moderna”, s/nº, Centro da cidade.

