Dupla é presa por estelionato e falsidade ideológica em Iranduba

Após se passarem por outras pessoas para adquirirem planos de telefonia e TV por assinatura, Douglas Santos de Souza, 24, e Paulo Roberto Ferreira dos Santos, 35, foram presos nessa terça-feira (21), pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato, no município de Iranduba (a Km 27 de Manaua).

De acordo com o delegado, titular do 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, Antonio Chicre Neto, a equipe de investigação chegou até a dupla após um homem formalizar na delegacia uma denúncia sobre a aquisição de planos de telefonia móvel e de TV por assinatura, utilizando os documentos dele, sem o seu consentimento.

“Interceptamos a dupla dentro de uma loja de aparelhos e planos de celular, situada na rua Solimões, Centro de Iranduba. Quando chegamos ao local encontramos os infratores comprando um chip utilizando cópias de documentos clonados da vítima. A intenção da dupla era continuar usando a documentação para contratar outros serviços”, explicou Antonio Chicre Neto.

O delegado titular da 31ª DIP ressaltou, ainda, que foram encontrados com a dupla documentos pessoais, um currículo e uma cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Todos em nome da vítima. Também foi achado um formulário de cadastro de linha móvel de telefonia preenchido com os dados do denunciante.

Douglas e Paulo foram autuados em flagrante por falsidade ideológica e estelionato. Eles ficarão na carceragem do 31ª DIP à disposição da Justiça.

