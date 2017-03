Dupla é presa por cometer roubos para ostentar vida de luxo

Para sustentar uma vida de “ostentação”, Beatriz Lohane dos Santos Lima, 18, e Carla dos Santos Ribeiro, 21, praticavam vários assaltos e comercializavam drogas em Manaus. A dupla se exibia na internet em fotos com altas quantias em dinheiro e bebidas alcoólicas. A farra das duas suspeitas acabou na manhã desta terça-feira (21) ao serem presas pela polícia.

As garotas foram presas suspeitas de participarem de um assalto em uma autoescola, situada na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, no dia 13 deste mês. De acordo com a delegada, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Joyce Coelho, as mulheres foram identificadas pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Dois homens que participaram do assalto continuam foragidos.

Conforme a delegada, as mulheres praticavam roubos e vendiam entorpecentes para sustentar uma vida de luxo.

“Elas praticavam os crimes para comprar roupas caras, bebidas e para saírem para festas. Em muitas fotos, que postavam nas redes sociais, elas estão exibindo dinheiro e bebidas. Logo após serem identificadas pelas imagens das câmeras, nós pedimos a prisão preventiva delas. Os outros dois comparsas, que também roubavam para ostentar, já foram identificados. Estamos realizando várias diligências para tentar prendê-los, mais cedo ou mais tarde serão presos ”, contou a delegada.

A dupla foi presa na casa de Carla, situada no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. No local, foram apreendidos um revólver calibre 38, com três munições intactas, 30 porções de maconha, quatro celulares e a quantia de R$ 740 em espécie, além de vários produtos de beleza, que foram roubados de alunos e funcionários dá autoescola.

Segundo a delegada, em depoimento, as suspeitas confessaram o crime e afirmaram que as drogas e as armas eram suas.

Durante a coletiva de imprensa, na sede do 4°Distrito Integrado de Polícia (DIP), a dupla sorria para as câmeras como se estivesse em um concurso de beleza. Elas chegaram até a pedi permissão da delegada para se maquiar antes da apresentação. Segundo elas, o objetivo era para ficar bonitas nas fotos.

Beatriz e Carla foram autuadas por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado. Elas serão encaminhadas para o Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), onde ficarão à disposição da Justiça.

Mara Magalhães

EM TEMPO