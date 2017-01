Dupla é presa no momento em que distribuía drogas no Novo Mundo

Os ex-presidiários Jefferson Marcelo Valentim, e Kelson Bruno Taveiras Prates, 30, foram presos na noite desta quinta-feira (12), na rua Marquês de Tamandaré, bairro Novo Mundo, Zona Norte. Com os suspeitos, foram encontrados cinco tabletes de skunk e uma porção grande de haxixi.

Conforme a Polícia Civil (PC), a dupla já vinha sendo investigada há alguns meses pelo envolvimento deles com a distribuição de entorpecentes.

Ainda segundo a PC, depois de receberem uma denúncia informando a localização dos suspeitos, os policiais abordaram a dupla em um veículo, modelo Vectra, de cor preta e placas NOM 6599, que pertence a Jefferson.

De acordo com a informação da polícia, Kelson já tinha sido preso em 2009 com 80kg de drogas no Mato Grosso.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de droga e levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO