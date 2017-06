Dupla é presa na Zona Sul suspeita de receptação de carro roubado

Homens foram flagrados entrando em carro roubado – Foto: Divulgação

Dois homens identificados como Ícaro Barbosa da Silva, de 23 anos, conhecido como “Soldado” e Janderson Farias de Souza, de 34 anos, chamado de “Seu Creysson” foram presos na tarde da última quinta-feira (29), suspeitos de receptação de uma camionete, modelo Hilux, roubada.O fato ocorreu em um estacionamento na Avenida Leopoldo Péres, bairro Educandos, zona Sul da capital.

De acordo com a Polícia, as equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) receberam delações, informando que uma caminhonete de cor preta e placas OTB-2345, estaria no estacionamento de um supermercado, naquela região. Após investigação no local indicado, a dupla foi abordada no momento em que entrava no veículo com restrição de roubo.

Na delegacia, Ícaro confessou que iria receber R$ 200 em espécie para pegar o carro no estacionamento e levá-lo para outro local. Os dois homens, apesar de terem sido presos em flagrante, responderão pelo crime em liberdade. O automóvel em questão será devolvido ao proprietário.

A ação policial faz parte da Operação “Pacificador”, desenvolvida pela Polícia para reduzir os índices de homicídios, tráfico de drogas e veículos roubados em bairros situados na zona Sul de Manaus.

EM TEMPO, com informações da assessoria.