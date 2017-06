Dupla é presa na Avenida do Turismo por porte ilegal de arma

Dois homens identificados como Rodrigo Souza Lomas, 22 anos e Wandemberg Leite de Figueiredo, 18 anos foram detidos por policiais militares, na Avenida do turismo, Ponta Negra, por porte ilegal de arma de fogo.

Os dois homens estavam em uma motocicleta de placa NOS 1848, quando foram avistados pela Polícia. Ao serem abordados e revistados, os suspeitos entregaram aos policiais, um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e numeração suprimida. De acordo com as autoridades policiais, a dupla de infratores estariam em busca de vítimas para serem assaltadas.

A dupla foi detida e conduzida ao 19º DIP para procedimentos.

Com informações da assessoria