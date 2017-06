Dupla é presa em Manaus com 70 quilos de drogas avaliados em R$ 500 mil

Homens foram presos em flagrante em zonas diferentes -Foto: Ana Sena -Divulgação

O ex-presidiário Adriano Paz Barbosa, de 33 anos e outro homem identificado como William Campinas Siqueira, conhecido como “Buba”, de 25 anos, foram presos na noite de terça-feira (27), com 70 quilos de entorpecentes entre skank e cocaína. Segundo a Polícia, a droga está avaliada em R$ 500 mil. Adriano já havia sido preso em 2014, em ação policial contra a facção criminosa Família do Norte (FDN). Já William, é investigado pela polícia por ter ligação no tráfico com colombianos.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi efetuada após receberem denúncia de que Adriano estaria escondendo droga na casa dele, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Os policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) foram até à casa, onde encontraram 10 quilos de droga e efetuaram a prisão do ex-presidiário em flagrante.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, Adriano ficou preso durante 10 meses por tráfico de drogas. Quando ganhou a liberdade, voltou para o mundo do crime.

Nova denúncia

Logo após a prisão de Adriano, os policiais foram até uma quitinete alugada no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, onde nova denúncia apontava que William Siqueira também guardava droga. No local, foram encontrados 60 quilos de entorpecentes.

William, segundo a Polícia, já havia sido preso anteriormente em Boa Vista pelo golpe do Chappolin, golpe conhecido por bandidos por usarem um dispositivo para destravar e roubar carros. Ele também foi denunciado pelo Denarc por envolvimento em arrombamento de Caixa eletrônicos e furto.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e serão levados para audiência de Custódia, no fórum Ministro Henoch Reis, Zona Centro-Sul.

