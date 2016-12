Dupla é presa em boca de fumo e ameaça matar policiais

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos, na madrugada desta quinta-feira (29), por policiais militares da Força Tática em uma praça pública, localizada na rua 3, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Irritados, Emerson de Oliveira Fontinele, 22, e Marcos Eduardo de Assis Carbonaro, 22, prometeram matar os policiais, que efetuaram as prisões, após saírem do presídio.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes no local, onde ocorreu a abordagem.

A polícia apreende com os dois suspeitos um tablete, de aproximadamente 300g, de skank, 57 porções da mesma substância, cinco porções de cocaína em pó, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 114,00 em espécie.

Os infratores foram encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia DIP para os procedimentos cabíveis. No local, a dupla chegou a pedir para não ser presa. Depois de não ter o pedido atendido, os suspeitos teriam ameaçado os policiais de morte.

Com informações da assessoria