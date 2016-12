Dupla é presa e um adolescente é apreendido por matar aposentado

Israel Shalom Castro Ramos, 19, e Estefan Andrade Gomes, 18, mais conhecido como ‘Patinho’ foram apresentados na tarde desta terça-feira (13) no prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), localizado na rua Sete de Abril, antiga Avenida J, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

O trio é suspeito de matar o aposentado James Geber, 72, no dia 6 de dezembro.

De acordo com o delegado titular da Derfd, Adriano Félix, a equipe de inteligência da especializada identificou Israel a partir das investigações que começaram quando foi realizado o Boletim de Ocorrência (B.O.).

Israel e ‘Patinho’ foram abordados, respectivamente, nas ruas 9 e 15, do conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, Zona Norte. E o adolescente foi detido na rua 11 do mesmo conjunto.

Conforme informações da autoridade policial, o crime contra o aposentado ocorreu na residência dele, situado na rua Coronel Domingos de Andrade, núcleo autro, no bairro Cidade Nova. Dois dias após a situação, a sobrinha da vítima, nome não revelado, encontrou o tio de bruços, amordaçado, com os braços amarrados e com lesões pelo corpo.

O trio ainda levou, da casa do aposentado, dois carros, um Fiat Palio, de cor branca e placa PHI-9634, e uma Pajero, de cor prata e placa JXL-2648 além de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, encontrados com o trio durante a abordagem policial.

Israel e Patinho vão responder pelo crime de latrocínio e o adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime.

