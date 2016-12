Dupla é presa com mais de 20 quilos de drogas em barco; entorpecentes eram levados para Tefé

João Divino da Costa Lima, 23, e Orlenilson Nunes Fonseca, 31, foram presos, na manhã desta quinta-feira (1º), em uma embarcação nas proximidades do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Com a dupla foram apreendidos mais de 20 quilos de entorpecentes.

Segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam a embarcação ‘Vale Quem Tem’, que veio de Maraã (a 634 quilômetros da capital), após denúncia anônima. A informação dava conta de que os infratores estavam transportando drogas dentro de duas malas.

A equipe policial, que foi de lancha para o local, encontrou as malas, com as características mencionadas, durante uma revista. Foram apreendidos 20 invólucros que totalizaram 22,370 quilos de drogas. O tipo do entorpecente não foi informado.

Os suspeitos e as drogas foram apresentados no 5º Distrito de Polícia Integrado (DIP), onde ficaram à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO