Dupla é presa com kits de drogas que seriam vendidas no Carnaval

João Paulo Cid Pinto, o “Boto”, 23, e o comparsa Manoel Júnior Almeida de Souza, “Loirinho”, 22, foram presos com kits de entorpecentes entre oxi e pasta base de cocaína que seriam comercializados durante o Carnaval. Manoel é detento do regime semiaberto.

A dupla foi presa na manhã de hoje, no beco Greenvile, comunidade da União, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. Conforme a Polícia, foram encontrados 95 pedras de oxi, 24 kits de pasta base de cocaína, 18 pinos com cocaína em pó, porções de maconha e R$ 41.

De acordo com o titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil, os suspeitos vinham sendo investigados há duas semanas, após a prisão de outros comparsas, identificados como Simão dos Santos Fonseca e Milton Rodrigues dos Santos, o “Capiroto”.

“Após a prisão da dupla que vendia as drogas, nós conseguimos chegar na localização do ‘Boto’ e do ‘Loirinho’ que são os fornecedores desses entorpecentes. A droga já estava toda separada em kits que eles iriam vender no Carnaval. Alguns kits eles até colocavam papel de seda para facilitar o uso da maconha”, informou o delegado.

Ainda segundo o titular do 23º DIP, “Loirinho” foi condenado a cinco anos de prisão por tráfico de drogas e “Boto” tem passagem na polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e serão encaminhados à audiência de custódia.

Ana Sena

EM TEMPO