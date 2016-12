Dupla é presa com drogas avaliadas em R$ 50 mil

Uêmerson Santos de Oliveira, 21, e Alcinélio Silveira Lopes, 19, foram presos na manhã desta terça-feira (20), na rua 8, beco Cajá, comunidade da União, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. A dupla é acusada de tráfico de drogas, associação com o tráfico, além de porte ilegal de arma de fogo.

A ação conjunta, que envolveu o 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi realizada após denúncia anônima informar que no lugar ocorria o comércio de drogas, além dos infratores decretarem toque de recolher para os moradores.

De acordo com o delegado titular do 23º DIP, Demetrius de Queiroz, os policiais encontraram uma quitinete no endereço indicado, onde um homem, não identificado, que estava vigiando o local, conseguiu fugir.

No interior do imóvel, foram apreendidas duas armas de fogo, uma pistola 380 e um revólver calibre 38, três munições intactas seis balanças de precisão, material para refino e embalagem de drogas, quatro celulares, e aproximadamente 10 mil pinos para acondicionamento de cocaína. Além, de aproximadamente, quatro quilos de drogas entre maconha skunk, cocaína, pasta base de cocaína avaliados em torno de R$ 50 mil.

A autoridade policial contou que Uêmerson seria do Rio de Janeiro e integrava um grupo envolvido com a venda de entorpecentes. Na delegacia foi constatado que ele já tinha passagem pela polícia por homicídio e tráfico de drogas.

“Uêmerson é considerado um braço do tráfico na cidade do Rio de Janeiro. Ele comandava o comércio na Comunidade União. Estamos estudando ainda a ligação entre ele e um traficante conhecido como ‘Dri’, foragido da polícia, que possui cinco mandados de prisão em aberto pela Justiça do Rio de Janeiro”, destacou o titular do 23º DIP.

Alcinélio e Uêmerson foram autuados em flagrante e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

