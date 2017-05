Dupla é presa com documentos falsos ao tentar comprar carro em concessionária na Zona Sul

Leandro da Silva Souza, 26, e Antônio Fábio Braga dos Santos, 48, foram presos em flagrante nesta quinta-feira (25), por estelionato tentado, uso de documento falso e falsidade ideológica. O fato ocorreu em uma concessionária de veículos, na rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, onde a dupla pretendia comprar um carro.

De acordo com a delegada Fernanda Antonucci, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe da unidade policial chegou até os infratores após receber informações no disque-denúncia da delegacia. “Fomos informados que um homem estaria tentando financiar um automóvel em uma concessionária utilizando documentos falsos e que esse homem estaria com um comparsa. A dupla chegou até a loja utilizando um veículo da montadora Fiat, modelo Uno, de cor preta”, explicou.

A autoridade policial informou que a partir das informações repassadas eles conseguiram identificar os infratores. “Com eles apreendemos documentos falsos, como Registros Gerais (RGs), contas de telefone e declaração de Imposto de Renda (IR), apresentados na concessionária para a tentativa de financiamento de um carro. Na loja, Antônio chegou a assinar o contrato de financiamento. O documento que estava em posse do infrator pertence a uma pessoa que mora no estado do Paraná, que afirmou desconhecer a negociação que seria feita em nome dela”, declarou Antonucci.

Na delegacia, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais civis verificaram a existência de mandados de prisão por furto qualificado e estelionato em nome de Leandro. Já Antônio é conhecido em Manaus por aplicar golpes há quase 30 anos. O infrator responde a diversos crimes de estelionato na Justiça, segundo a delegada.

Antônio e Leandro foram autuados em flagrante por estelionato tentado, uso de documento falso e falsidade ideológica. Ao término dos trâmites legais na unidade policial, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Com informações da assessoria