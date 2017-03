Dupla é presa com armas, munições e drogas no bairro Mauazinho

Lucas Brandão Serrão, 25, e Hiago Silva dos Anjos, 18, foram presos com armas e drogas, na terça-feira (21), em uma residência, situada na rua Flamengo, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o imóvel era utilizado pela dupla, somente, para vender os produtos ilícitos.

Conforme Guilherme Torres, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a ação, que resultou na prisão da dupla, ocorreu após as equipes do departamento receberem uma denúncia anônima informando que os homens estariam portando arma de fogo e recrutando adolescentes para o tráfico de drogas no bairro Mauazinho.

“Nossas equipes montaram campana no local indicado e aguardaram o momento ideal para realizar a abordagem. Quando os indivíduos saíram da casa, os policiais civis entraram em ação. Lucas ainda tentou correr e jogou a pistola nove milímetros, contendo nove munições intactas. Ele acabou interceptado. A arma e os projéteis foram apreendidos pelas equipes”, disse Torres.

Após prenderem Lucas, as equipes entraram na residência e encontraram Hiago, escondido no banheiro do imóvel. O jovem estava em posse de quatro porções médias de substâncias entorpecentes com aspecto de maconha do tipo skunk, material para mistura e embalo de drogas, além de uma balança de precisão. Também foi encontrada na casa uma espingarda calibre 20.

“O que chama atenção nessa ocorrência é a pistola nove milímetros que foi encontrada com Lucas. Não se trata de uma arma de fácil circulação. Estamos investigando, junto com as equipes Derfd, a situação do latrocínio do vigilante José Edson Batista da Silva, ocorrido no dia 8 deste mês, no prédio do curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no bairro Cachoeirinha. O calibre da munição encontrada no corpo da vítima é de nove milímetros, então vamos fazer comparação balística com as munições apreendidas com a dupla para averiguar se foi a mesma arma utilizada no delito”, explicou Guilherme Torres.

O delegado descartou a possibilidade da pistola, apreendida com Lucas e Hiago, ser do subtenente do Exército Brasileiro (EB), Vladimir dos Santos Ladeira, que foi morto no último domingo (19), no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. Na ocasião do crime, a arma do militar foi levada pelos autores do crime.

“Esta arma provavelmente veio da fronteira entre a Colômbia e o Peru”, afirmou Torres.

O diretor-adjunto do DRCO, delegado Denis Pinho, informou os procedimentos que serão realizados em torno do caso. “Temos o prazo de 30 dias para concluir o Inquérito Policial (IP), uma vez que eles foram presos em flagrante em posse de duas armas de fogo. Iremos apurar também o envolvimento deles em outros crimes. Vale ressaltar que a pistola nove milímetros tem um poder de fogo considerável. A pistola encontrada com eles é de fabricação alemã. As polícias no Brasil não utilizam esse tipo de marca”, esclareceu.

A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis no departamento, Lucas e Hiago serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro Aleixo, na Zona Sul.

