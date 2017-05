Dupla é presa com arma de fogo e 7 celulares roubados

Miguel Vanilson da Costa Miranda, 28, e Saymon Stanlley de Souza Bruce, 18, foram presos, na noite desta terça-feira (30), com sete celulares roubados e uma arma de fogo no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A dupla foi presa por policia militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após denúncia de vítimas.

De acordo com o tenente Alan Patrick, da 16ª Cicom, cidadãos denunciaram que dois homens em uma motocicleta estavam realizando vários roubos na Zona Centro-Sul. “Localizados os infratores a partir das caraterísticas da motocicleta, que foram informadas pelas vítimas. Eles foram localizados em via pública e, durante revista pessoal, encontramos os celulares, e a arma”, informou o tenente.

Ainda segundo o tenente, a motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor prata e placa NOQ-6819 também foi apreendida. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado (Sisp-AM), a polícia constatou que Miguel é foragido do sistema prisional do Amazonas desde janeiro de 2017.

O caso foi registrado na sede do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Central de Flagrantes da Zona Centro-Sul.

Isac Sharlon

EM TEMPO